Погрузка на ОЖД за 8 месяцев выросла на 2,1%, но в августе снизились на 1,6%

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-августе 2021 года составила, по оперативным данным, около 67 млн тонн, что на 2,1% больше показателей соответствующего периода 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, на территории магистрали с января по август погружено: руды железной – 17,8 млн тонн (+1% по сравнению с соответствующий периодом 2020 года); строительных грузов – 17,2 млн тонн (-2,4%); промышленного сырья – 1,5 млн тонн (+5,9%); лесных грузов – 3 млн тонн (-1,3%); нефти и нефтепродуктов – 7 млн тонн (+4,3%); лома черных металлов – 261,1 тысячи тонн (+16,7%); цемента – 719,7 тысячи тонн (+5,2%); удобрений – 14,4 млн тонн (+9,6%); зерна – 84,5 тысячи тонн (+15,6%); химикатов и соды – 958 тысяч тонн (-3,4%).

Погрузка в границах ОЖД в августе составила почти 9,3 млн тонн (-1,6% к августу 2020 года).