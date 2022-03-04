Погрузка на ОЖД за два месяца 2022 года снизилась на 1,2%. Показатель февраля уменьшился на 1,6%

На территории Октябрьской железной дороги в январе-феврале 2022 года погружено 14,8 млн тонн грузов, что на 1,2% ниже показателя соответствующего периода прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали.

На ОЖД за два первых месяца погружено: удобрений – 3,9 млн тонн (+13,9% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года); руды железной – 3,5 млн тонн (-14,5%); строительных грузов – 2,6 млн тонн (-13,5%); нефти и нефтепродуктов – 1,7 млн тонн (+5,5%); лесных грузов – 495 тыс. тонн (-21,2%); промышленного сырья – 354,1 тысячи тонн (+13,8%); химикатов и соды – 218 тысяч тонн (-13,1%); лома чёрных металлов – 104,6 тысячи тонн (рост более чем в два раза); цемента – 85,6 тысячи тонн (+5,6%); зерна – 22,6 тысячи тонн (-0,5%).

По оперативным данным, погрузка в границах ОЖД в феврале 2022 года составила 7,2 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем в феврале прошлого года.