Мурманская область. Арктика (16+)03.08.22 17:00
Погрузка на ОЖД за семь месяцев 2022 года снизилась на 4,1% — до 58 млн тонн
На территории Октябрьской железной дороги в январе-июле 2022 года погружено, по оперативным данным магистрали, 58 млн тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба ОЖД.
За семь месяцев в границах ОЖД погружено: удобрений – 14,3 млн тонн (+15%); строительных грузов – 14 млн тонн (-5,7%); нефти и нефтепродуктов – 6,1 млн тонн (+0,1%); промышленного сырья – 1,4 млн тонн (+7,4%); лома чёрных металлов – 407,7 тысячи тонн (рост почти в 1,8 раза); чёрных металлов – 402,6 тысячи тонн (рост в 1,4 раза); руды цветной – 153,8 тысячи тонн (+18,4%).
В июле погрузка на ОЖД составила 8,9 млн тонн (-5,6% к июлю прошлого года).
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