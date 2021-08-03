Погрузка на ОЖД за семь месяцев текущего года выросла на 2,7%

На территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-июле текущего года погружено 60,4 млн тонн грузов (+2,7% к январю-июлю 2020 года), сообщила пресс-служба магистрали.

На ОЖД погружено: руды железной – 15,5 млн тонн (+1,7% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года); строительных грузов – 15 млн тонн (аналогично показателям такого же периода прошлого года); удобрений – 12,4 млн тонн (+8,6%); нефти и нефтепродуктов – 6,1 млн тонн (+2,8%); лесных грузов – 2,6 млн тонн (+0,9%); промышленного сырья – 1,3 млн тонн (+8,9%); химикатов и соды – 854,6 тысячи тонн (+0,3%); цемента – 589 тысяч тонн (+3,5%); лома чёрных металлов – 230 тысяч тонн (+21%); зерна – 76,6 тысячи тонн (+17,5%).

По оперативным данным ОЖД, погрузка в границах магистрали в июле этого года составила 9,5 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в июле 2020 года.