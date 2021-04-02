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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.21 17:30

Погрузка на ОЖД за три месяца 2021 года снизилась на 1,9%

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги (ОЖД) в первом квартале текущего года составила  23,5 млн тонн грузов, что на 1,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали.

На ОЖД погружено: руды железной – 6,3 млн тонн (-0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года); строительных грузов – 5,1 млн тонн (-7,3%); удобрений – 5,2 млн тонн (+6,8%); нефти и нефтепродуктов – 2,5 млн тонн (-2,3%); лесных грузов – 994 тысячи тонн (-4,7%); промышленного сырья – 502,6 тысячи тонн (+3,9%); химикатов и соды – 359,5 тысячи тонн (-5,6%); цемента – 158,6 тысячи тонн (-12,4%); лома чёрных металлов – 78 тысяч тонн (-17%); зерна – 31,5 тысячи тонн (+26,8%).

По оперативным данным, погрузка в границах ОЖД в марте этого года составила более 8,5 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в марте 2020 года.

 

 

 

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