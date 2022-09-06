Погрузка на ОЖД за восемь месяцев 2022 года снизилась на 4,4%

В границах Октябрьской железной дороги в январе-августе 2022 года, по оперативным данным ОЖД, погружено порядка 66,6 млн тонн грузов, что на 4,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали.

За восемь месяцев текущего года погружено: удобрений – 16,4 млн тонн (+13,9%); лома чёрных металлов – 493,4 тысячи тонн (рост почти в 1,9 раза); чёрные металлы – 468,1 тысячи тонн (рост более чем в 1,4 раза); строительных грузов – 16,7 млн тонн (-3,2%); промышленного сырья – 1,6 млн тонн (+7,4%); нефти и нефтепродуктов – 6,8 млн тонн (-4,2%); руда цветная – 175,5 тысячи тонн (+ 12,6%).