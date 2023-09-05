Погрузка на ОЖД за восемь месяцев 2023 года выросла на 3,7% — до 69 млн тонн

Погрузка на Октябрьской железной дороги в январе-августе 2023 года составила, по оперативным данным ОЖД, 69 млн тонн грузов, что на 3,7% превышает показатели соответствующего периода 2022 года.

Как сообщила пресс-служба магистрали, в том числе за восемь месяцев погружено: строительных грузов – 18 млн тонн (+7,6%); руды железной и марганцевой – 15,8 млн тонн (+9,6%); химических и минеральных удобрений – 15,6 млн тонн (-5%); нефти и нефтепродуктов – 6,7 млн тонн (-1,8%); цемента – 754,5 тысячи тонн (+16,9%); чёрных металлов – 445,5 тысячи тонн (-4,8%); руды цветной и серного сырья – 175 тысяч тонн (-0,3%); зерна – 95,4 тысячи тонн (+25,5%).

В августе 2023 года на территории ОЖД было погружено 8,7 млн тонн грузов (+0,6%).