Погрузка на сети РЖД в направлении морских портов Северо-Запада в марте 2026 года составила 8,5 млн тонн, снижение на 18%

По сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в марте 2026 года в адрес морских терминалов отправили 28 млн тонн экспортных грузов. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает пресс-служба РЖД, на Северо-Запад перевезли 8,5 млн тонн (-18%), на Дальний Восток — 11,5 млн тонн (+9,3%), а на Юг — 8 млн тонн (+37%).

Уточняется, что положительную динамику обеспечили: каменный уголь (14,8 млн тонн, +10,3%), железная руда (698 тысяч тонн, рост в 1,4 раза) и зерно (1,6 млн тонн, рост в 2,2 раза).

Всего за I квартал 2026 года в направлении морских торговых портов отправлено свыше 79 млн тонн экспортных грузов, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.