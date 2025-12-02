Погрузка на сети РЖД за 11 месяцев 2025 года уменьшилась на 5,6%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в период с января по ноябрь 2025 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% и составила 1,02 млрд тонн грузов. По оперативной информации компании, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2025 года составила 94,2 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев 2025 года железными дорогами погружено: каменного угля — 296,8 млн тонн (-1,5% к январю-ноябрю 2024 года); кокса — 9,1 млн тонн (-16,5%); нефти и нефтепродуктов — 179,6 млн тонн (-5,2%); железной и марганцевой руды — 99,1 млн тонн (-0,6%); чёрных металлов — 46,3 млн тонн (-17,4%); лома чёрных металлов — 6,9 млн тонн (-33,2%); химических и минеральных удобрений — 64,4 млн тонн (+4,5%); цемента — 19,2 млн тонн (-2,6%); лесных грузов — 22,8 млн тонн (-5,4%); зерна — 23,8 млн тонн (-16,6%); строительных грузов — 92,8 млн тонн (-11%); руды цветной и серного сырья — 15,8 млн тонн (+5,4%); химикатов и соды — 18,3 млн тонн (-5,1%); промышленного сырья и формовочных материалов — 24,9 млн тонн (-17,2%); остальных грузов, в том числе в контейнерах — 101,5 млн тонн (-7,4%).

Грузооборот в январе–ноябре 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 2269,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,9% и составил 2815,6 млрд тонно-км.

Отмечается, что рост погрузки в ноябре обеспечили Октябрьская (+9,3%), Юго-Восточная (+7,1%), Северо-Кавказская (+1,5%), Северная (+0,9%), Южно-Уральская (+0,7%) и Западно-Сибирская (+0,1%) железные дороги.

В целом по сети четвертый месяц подряд увеличивается погрузка зерна (+8% — в августе, +4,6% — в сентябре, +22,6% — в октябре, +26,4% — в ноябре), продолжает расти вывоз удобрений (+9,1% — в сентябре, +6,6% — в октябре, +1,9% — в ноябре).

В условиях замедления потребления металлургической продукции на внутреннем рынке растёт экспорт железной руды (+14,5% — в октябре, +23,1% — в ноябре).

Под влиянием внешних негативных факторов в целом с начала года снизилась погрузка строительных грузов — на 11%, чёрных металлов — на 17,4%, каменного угля — на 1,5%. В связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-5,2%).

При этом фиксируется рост погрузки экспорта по наиболее востребованному восточному направлению — на 6%, до 149,1 млн тонн в январе–ноябре. Опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,8%, до 41,1 млн тонн), в том числе удобрений (+72,3%), нефти и нефтепродуктов (+4,1%), железной руды (+10,5%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+12,2%). Также на восток увеличен экспорт каменного угля (+5,3%).