Детям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.05.26 14:00

Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2026 года снизилась на 1,9%

По оперативным данным пресс-службы компании, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе-апреле 2026 года составила 363,7 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено и отправлено в вагонах: каменного угля — 110,4 млн тонн (-1% к январю–апрелю 2025 года); кокса — 3,1 млн тонн (-11,1%); нефти и нефтепродуктов — 65,4 млн тонн (-1,4%); железной и марганцевой руды — 34,8 млн тонн (-1,8%); чёрных металлов — 15,3 млн тонн (-16,6%); лома чёрных металлов — 1,8 тысячи тонн (-24,3%); химических и минеральных удобрений — 23,5 млн тонн (-2,3%); цемента — 4,8 млн тонн (-17,3%); лесных грузов — 8,4 млн тонн (-9,7%); зерна — 11,6 млн тонн (+56,3%); строительных грузов — 27,5 млн тонн (-3,7%); цветной руды и серного сырья — 5,6 млн тонн (+2%); химикатов и соды — 6,6 млн тонн (-4,9%); промышленного сырья и формовочных материалов — 7,6 млн тонн (-10,2%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 37,4 млн тонн (+0,6%).

Грузооборот в январе–апреле 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составил 813,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 1 трлн 5,1 млрд тонно-км.

По оперативной информации, в апреле 2026 года погрузка составила 94,7 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за апрель 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,1% и составил 261,8 млрд тонно-км.

Отмечается, что снижение погрузки по итогам 4-х месяцев (-1,9%) во многом обусловлено сокращением предъявления массовых грузов на фоне спада активности в металлургии, строительном секторе и смежных отраслях. При этом в апреле удалось заметно сократить отставание как по погрузке, так и по грузообороту. «Опережающий рост грузооборота указывает на продолжающуюся перестройку логистических схем: грузоотправители в ряде случаев увеличивают плечо доставки, адаптируясь к меняющейся ситуации на рынках сбыта продукции», — говорится в пресс-релизе РЖД.

Ключевыми драйверами роста погрузки в апреле стали каменный уголь (+9,4% к апрелю 2025 года), зерно (рост в 1,8 раза) и цветная руда (+10%).

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в апреле выросли на 9,1%, до 14,5 млн тонн, в том числе удобрений (+51,4%), нефтеналивных грузов (+46,9%), зерна (в 3,5 раза), угля (+9,5%), а также цветной руды (+53,7%).

Среди железных дорог рост погрузки в апреле обеспечили Приволжская (+13,7%), Дальневосточная (+10,6%), Красноярская (+8,4%), Западно-Сибирская (+7,2%), Юго-Восточная (+4,4%), Куйбышевская (+4,2%), Московская (+3,2%) и Восточно-Сибирская (+0,6%).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста-PRO Валюту (16+)Курс евро теряет почти 29 копеек, доллар снижается на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманская область – в числе лидеров в СЗФО по протяженности коммунальных сетей, обновлённых при поддержке федерального бюджета-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять