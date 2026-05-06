Погрузка на сети РЖД за 4 месяца 2026 года снизилась на 1,9%

По оперативным данным пресс-службы компании, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе-апреле 2026 года составила 363,7 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено и отправлено в вагонах: каменного угля — 110,4 млн тонн (-1% к январю–апрелю 2025 года); кокса — 3,1 млн тонн (-11,1%); нефти и нефтепродуктов — 65,4 млн тонн (-1,4%); железной и марганцевой руды — 34,8 млн тонн (-1,8%); чёрных металлов — 15,3 млн тонн (-16,6%); лома чёрных металлов — 1,8 тысячи тонн (-24,3%); химических и минеральных удобрений — 23,5 млн тонн (-2,3%); цемента — 4,8 млн тонн (-17,3%); лесных грузов — 8,4 млн тонн (-9,7%); зерна — 11,6 млн тонн (+56,3%); строительных грузов — 27,5 млн тонн (-3,7%); цветной руды и серного сырья — 5,6 млн тонн (+2%); химикатов и соды — 6,6 млн тонн (-4,9%); промышленного сырья и формовочных материалов — 7,6 млн тонн (-10,2%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 37,4 млн тонн (+0,6%).

Грузооборот в январе–апреле 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составил 813,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 1 трлн 5,1 млрд тонно-км.

По оперативной информации, в апреле 2026 года погрузка составила 94,7 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за апрель 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,1% и составил 261,8 млрд тонно-км.

Отмечается, что снижение погрузки по итогам 4-х месяцев (-1,9%) во многом обусловлено сокращением предъявления массовых грузов на фоне спада активности в металлургии, строительном секторе и смежных отраслях. При этом в апреле удалось заметно сократить отставание как по погрузке, так и по грузообороту. «Опережающий рост грузооборота указывает на продолжающуюся перестройку логистических схем: грузоотправители в ряде случаев увеличивают плечо доставки, адаптируясь к меняющейся ситуации на рынках сбыта продукции», — говорится в пресс-релизе РЖД.

Ключевыми драйверами роста погрузки в апреле стали каменный уголь (+9,4% к апрелю 2025 года), зерно (рост в 1,8 раза) и цветная руда (+10%).

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в апреле выросли на 9,1%, до 14,5 млн тонн, в том числе удобрений (+51,4%), нефтеналивных грузов (+46,9%), зерна (в 3,5 раза), угля (+9,5%), а также цветной руды (+53,7%).

Среди железных дорог рост погрузки в апреле обеспечили Приволжская (+13,7%), Дальневосточная (+10,6%), Красноярская (+8,4%), Западно-Сибирская (+7,2%), Юго-Восточная (+4,4%), Куйбышевская (+4,2%), Московская (+3,2%) и Восточно-Сибирская (+0,6%).