Погрузка на сети РЖД за 5 месяцев 2026 года снизилась на 1,4%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе–мае 2026 года, по оперативным данным, составила 458,7 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба РЖД, железными дорогами погружено и отправлено в вагонах: каменного угля — 138,4 млн тонн (+0,1% к январю–маю 2025 года); кокса — 3,8 млн тонн (-11,5%); нефти и нефтепродуктов — 80,4 млн тонн (-2,9%); руды железной и марганцевой — 44,2 млн тонн (-1,7%); черных металлов — 19,3 млн тонн (-14,7%); лома черных металлов — 2,4 млн тонн (-20,3%); химических и минеральных удобрений — 29,4 млн тонн (-2,2%); цемента — 6,9 млн тонн (-11,8%); лесных грузов — 10,5 млн тонн (-7,7%); зерна — 14,2 млн тонн (+58,8%); строительных грузов — 36,2 млн тонн (-3,5%); руды цветной и серного сырья — 7,4 млн тонн (+4,8%); химикатов и соды — 8,1 млн тонн (-6,4%); промышленного сырья и формовочных материалов — 9,9 млн тонн (-10,8%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 47,6 млн тонн (+2,1%).

Грузооборот в январе–мае 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и составил 1 трлн 31,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,1% и составил 1 трлн 273,2 млрд тонно-км.

В мае 2026 года погрузка составила 95 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 218,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,8% и составил 267,8 млрд тонно-км.

В мае на сети РЖД продолжилось сокращение отставания как по погрузке, так и по грузообороту, который второй месяц подряд растёт на 4,1%. Опережающий рост грузооборота указывает на увеличение дальности перевозок, что связано с переориентацией грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего на восточное направление.

Ключевыми драйверами роста погрузки в мае стали каменный уголь (+4,7% к маю 2025 года), зерно (рост в 1,7 раза), цветная руда (+15%). Также в «зеленую» зону вышли лесные грузы (+1,8%) и цемент (+4%).

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в мае увеличились на 9,6%, до 14,4 млн тонн, в том числе удобрений (в 2,8 раза), нефтеналивных грузов (+46,8%), зерна (в 6,2 раза), угля (+4,9%), чёрных металлов (+50,1%), а также цветной руды (+28,9%).

Среди железных дорог рост погрузки в мае обеспечили Калининградская (+69,8%), Красноярская (+9,9%), Дальневосточная (+9,7%), Приволжская (+5,8%), Западно-Сибирская (+5,2%), Юго-Восточная (+2%), Куйбышевская (+2,3%) и Южно-Уральская (+3,6%).