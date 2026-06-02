Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения технологий ИИ у офисных служащих и специалистов высшей квалификацииМЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.06.26 13:00

Погрузка на сети РЖД за 5 месяцев 2026 года снизилась на 1,4%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе–мае 2026 года, по оперативным данным, составила 458,7 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как  сообщает пресс-служба РЖД, железными дорогами погружено и отправлено в вагонах: каменного угля — 138,4 млн тонн (+0,1% к январю–маю 2025 года); кокса — 3,8 млн тонн (-11,5%); нефти и нефтепродуктов — 80,4 млн тонн (-2,9%); руды железной и марганцевой — 44,2 млн тонн (-1,7%); черных металлов — 19,3 млн тонн (-14,7%); лома черных металлов — 2,4 млн тонн (-20,3%); химических и минеральных удобрений — 29,4 млн тонн (-2,2%); цемента — 6,9 млн тонн (-11,8%); лесных грузов — 10,5 млн тонн (-7,7%); зерна — 14,2 млн тонн (+58,8%); строительных грузов — 36,2 млн тонн (-3,5%); руды цветной и серного сырья — 7,4 млн тонн (+4,8%); химикатов и соды — 8,1 млн тонн (-6,4%); промышленного сырья и формовочных материалов — 9,9 млн тонн (-10,8%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 47,6 млн тонн (+2,1%).

Грузооборот в январе–мае 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и составил 1 трлн 31,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,1% и составил 1 трлн 273,2 млрд тонно-км.

В мае 2026 года погрузка составила 95 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 218,4 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,8% и составил 267,8 млрд тонно-км.

В мае на сети РЖД продолжилось сокращение отставания как по погрузке, так и по грузообороту, который второй месяц подряд растёт на 4,1%. Опережающий рост грузооборота указывает на увеличение дальности перевозок, что связано с переориентацией грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего на восточное направление.

Ключевыми драйверами роста погрузки в мае стали каменный уголь (+4,7% к маю 2025 года), зерно (рост в 1,7 раза), цветная руда (+15%). Также в «зеленую» зону вышли лесные грузы (+1,8%) и цемент (+4%).

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в мае увеличились на 9,6%, до 14,4 млн тонн, в том числе удобрений (в 2,8 раза), нефтеналивных грузов (+46,8%), зерна (в 6,2 раза), угля (+4,9%), чёрных металлов (+50,1%), а также цветной руды (+28,9%).

Среди железных дорог рост погрузки в мае обеспечили Калининградская (+69,8%), Красноярская (+9,9%), Дальневосточная (+9,7%), Приволжская (+5,8%), Западно-Сибирская (+5,2%), Юго-Восточная (+2%), Куйбышевская (+2,3%) и Южно-Уральская (+3,6%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)49% компаний СЗФО увеличили зарплаты сотрудникам-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и фунту, стабилен в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять