Мурманская область. Арктика (16+)
04.11.25 12:00

Погрузка на сети РЖД за десять месяцев 2025 года уменьшилась на 6%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в период с января по октябрь 2025 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составила 927,1 млн тонн грузов.

Как сообщает пресс-служба компании, непосредственно в октябре погрузка на железной дороге показала незначительный рост (на 0,1%) и составила 96,9 млн тонн. Наибольший рост погрузки в октябре обеспечили Западно-Сибирская (+10,2%), Северная (+4,3%), Восточно-Сибирская (+4%), Юго-Восточная (+3,9%) железные дороги.

Благодаря новому урожаю третий месяц подряд увеличивается погрузка зерна (+8% в августе, +4,6% в сентябре, +22,6% в октябре), продолжает расти вывоз удобрений (+9,1% в сентябре, +6,6% в октябре). На фоне замедления потребления на внутреннем рынке растёт экспорт железной руды (+14,5%). Погрузка каменного угля увеличилась как внутри страны (+2,8%) в связи с началом отопительного сезона, так и на экспорт (+14,8%).

Под влиянием внешних негативных факторов в целом с начала года снизилась погрузка строительных грузов на 11,9%, чёрных металлов — на 17,1%, каменного угля — на 1,7%. В связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-5,3%).

При этом фиксируется рост погрузки экспорта по наиболее востребованному восточному направлению — на 6%, до 135,7 млн тонн в январе-октябре. Опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,7%, до 37,3 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), нефти и нефтепродуктов (+2,4%), железной руды (+12,3%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+11,5%).

Кроме того, увеличен экспорт в восточном направлении каменного угля (+5,4%).

 

Последние комментарии

макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
