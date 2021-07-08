Погрузка на железной дороге в Мурманской области в июне выросла на 14,4%

По оперативной информации в июне 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Мурманской области составила 2,6 млн тонн различных грузов, что на 14,4% больше, чем в июне 2020 года.

В июне было погружено: руда железная и марганцевая – 1,2 млн тонн (+37,6%); химические и минеральные удобрения – 1,1 млн тонн (-3,1%); промышленное сырье и формовочные материалы – 99 тыс. тонн (+2,8%); метизы – 3,3 тыс. тонн (+55,2%).

Всего в первом полугодии 2021 года на железнодорожных станциях Мурманской области было погружено 15,7 млн тонн грузов, что на 3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.