Погрузка на железной дороге в Мурманской области за 5 месяцев 2021 года составила более 13 млн тонн

По оперативным данным, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Мурманской области в январе-мае текущего года составила 13 млн 126 тысяч тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 5 месяцев 2021 года погружено: руды железной – 6 млн 63 тысячи тонн (соответствует показателям аналогичного периода 2020 года); химических и минеральных удобрений – 5 млн 896 тысяч тонн (+2,3%); промышленного сырья – 468,1 тысячи тонн (-3,1%); строительных грузов – 127,1 тысячи тонн (рост в два раза).