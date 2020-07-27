Погрузка строительных грузов на Октябрьской железной дороге выросла на 6%

За шесть месяцев текущего года со станций Октябрьской магистрали было отправлено 12,4 млн тонн инертных строительных грузов (щебень, гранитный отсев, керамзит, песок), что превысило аналогичные показатели 2019 года на 6%.

Одним из факторов, положительно повлиявшим на рост погрузки, стала работа проектного офиса железной дороги, который занимается разработкой новых транспортно-логистических услуг.

К примеру, в июне, в рамках реализации услуг, разработанных проектным офисом, было организовано отправление трёх контейнерных поездов со станции Заневский Пост на припортовые станции Автово и Новый Порт. Всего было отправлено свыше 200 ТEU. Ранее для доставки этих объёмов грузоотправитель использовал автотранспорт.