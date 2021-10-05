Погрузка в границах ОЖД в сентябре снизилась на 5,2%

Объём погрузки на Октябрьской железной дороге за январь-сентябрь текущего года составил около 78,1 млн тонн, что на 1,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба магистрали, за отчётный период на территории ОЖД погружено: руды железной – 19,7 млн тонн (-0,6 % в сравнении с аналогичным периодом 2020 года); строительных грузов – 19,3 млн тонн (- 4,6%); промышленного сырья – 1,6 млн тонн (+ 4,2 %); лесных грузов – 3,2 млн тонн (- 3%); нефти и нефтепродуктов – 8 млн тонн (+4,5%); лома чёрных металлов – 302,6 тысячи тонн (+ 20,5%); цемента – 828,2 тысячи тонн (+4,8%); удобрений – 16,4 млн тонн (+10,9%); зерна – 90,8 тысячи тонн (+10%); химикаты и сода – 1 млн тонн (- 5,4%).

Погрузка в границах ОЖД в сентябре составила почти 8,5 млн тонн (-5,2% в сравнении с сентябрем 2020 года).