Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть россияне до Нового года

Главные предновогодние дела россиян — это покупка подарков и генеральная уборка. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

До Нового года каждый десятый россиянин (10%) планирует успеть купить подарки родным и друзьям, каждый двадцатый (5%) — сделать уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 4% опрошенных. Ещё 4% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями). По 3% намерены закончить обучение и просто отдохнуть. По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей. Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов. Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 11%: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и проч.

15% россиян — гуру тайм-менеджмента: они утверждают, что уже успели сделать всё предновогодние дела.

Своевременной покупкой новогодних подарков, предпраздничной уборкой, украшением дома, похудением и прическами чаще обеспокоены женщины, а окончанием ремонта квартир и авто — мужчины.

Время проведения: 20—26 декабря 2022 года.