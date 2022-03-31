Похвала стимулирует работать лучше каждого третьего мурманчанина, а критика — лишь каждого двадцатого

И похвала, и критика всё реже стимулируют сотрудников в Заполярье лучше работать. Почти каждый второй мурманчанин признаётся, что старается не ради благодарности и не в ответ на критические замечания, а в целях самосовершенствования. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса.

Критика — плохой помощник в мотивации сотрудников: объективные замечания со стороны руководства стимулируют работать лучше лишь 1 из 20 опрошенных в Мурманске (5%). Каждого третьего (33%) мотивирует похвала со стороны начальника и благодарность за достигнутые результаты. Почти каждый второй мурманчанин (46%), чтобы работать лучше, не нуждается ни в похвале, ни в критике, и свои достижения называет результатом самосовершенствования. При этом, по мнению опрошенных, важно, чтобы работодатель доказывал своё уважение к работникам не только словами, но и конкретными делами — достойной зарплатой, премиями, компенсационным пакетом.

Критика более эффективна в отношении молодёжи до 24 лет (на неё положительно реагируют 11%), а похвала чаще мотивирует респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (по 40%). Женщины более чувствительны к словам благодарности, чем мужчины (35% против 31%). Процесс самосовершенствования особенно важен для мурманчан старше 45 лет (52%).

Время проведения опроса: 1 февраля — 29 марта 2022 года.