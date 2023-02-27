Поиск подрядчика для техприсоединения угольного терминала «Лавна» продлили до 21 марта

ПАО «Россети Северо-Запад» продлило срок приёма заявок на конкурс для выбора подрядчика строительства двух воздушных линий (ВЛ) 150 кВ для технологического присоединения подстанции (ПС) «Лавна», говорится в материалах на портале госзакупок.

Данные ВЛ и ПС предназначены для электроснабжения комплекса перегрузки угля «Лавна».

Как пишет interfax-russia.ru, изначально приём заявок должен был завершиться 22 февраля. Принято решение продлить его до 3 марта. Подведение итогов перенесено с 9 марта на 21 марта.

Как сообщалось, начальная (максимальная) цена контракта составляет 227,94 млн рублей.

В проектной документации говорится, что подрядчик должен построить пять одноцепных участков ВЛ 150 кВ длиной 63 метра, 69 метров, 336 метров, 347 метров и 1,5 км, а также два двухцепных участка длиной 1 км и 1,6 км.

Работы должны быть завершены к 26 июня текущего года.

Напомним, окончание строительства комплекса перегрузки угля запланировано на декабрь 2023 года. Объём перевозок планируется на уровне 18 млн тонн в год. Концессионное соглашение на финансирование и создание объектов инфраструктуры для комплекса действует до 2043 года.