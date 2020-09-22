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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 14:45

Поисковики АО «ММТП» привели в порядок памятник на братской могиле морским десантникам на полуострове Рыбачий

Участники поискового отряда Мурманского морского торгового порта «Подводник» привели в порядок монумент «Памятник на братской могиле морским десантникам на п-ове Рыбачий». Памятник расположен в самом центре полуострова Рыбачий на горе Переметной.

Особенность этого мемориала заключается в его месте расположения – оно труднодоступное и добраться к нему можно только на специально подготовленной технике. Более того, при относительно небольшом расстоянии от Мурманска, примерно в 200 километров, дорога занимает более 7-ми часов непрерывного движения.

Преодолев столь сложный путь, поисковый отряд «Подводник» в составе Олега Янковца, Виктора Филёва, Виктора Виноградова, Вячеслава Чернецова и Михаила Артамонова приступил к работе. Погодные условия были настолько тяжелыми, что работа растянулась на четыре дня. Поисковики шпаклевали, красили памятник, а также чистили от зарослей братскую могилу и ставили ограду буквально в перерывах между сильными ливнями и шквальным ветром. В итоге, памятник на братской могиле морским десантникам преобразился. На снимках можно увидеть, каким он был до проведенных работ и каким стал после.

Монумент морским десантникам на п-ове Рыбачий увековечил память о 12-й морской бригаде, принимавшей участие в десанте на мыс Пикшуев. Именно там в годы Великой Отечественной войны располагался мощный опорный пункт немецких захватчиков. Враг контролировал движение судов в Мотовском заливе и лишал порт Мурманск поставок грузов по ленд-лизу. Благодаря специальной операции, нашим десантникам удалось захватить вражеский пункт, сделать безопасным судоходство и получить важные сведения о системе обороны противника. В братской могиле у памятника захоронены солдаты и офицеры 12-й бригады морской пехоты, погибшие во время десанта на мыс Пикшуев.

Сам памятник был открыт в 1947 году, а 40 лет спустя сотрудники Мурманского морского торгового порта установили мемориальную плиту с именами погибших.

Напомним, что недавно участники «Трудового отряда СУЭК» (ТОС) совместно с мурманскими поисковиками привели в порядок мемориал «Высота 258,3», расположенный в Долине Славы. С учётом проведенных работ в «Год памяти и славы» градообразующее предприятия обновило все подшефные памятники на территории города и области.

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