Поисковики из Чувашии отправились в экспедицию «Мурманск-2020», организованную при поддержке Министерства обороны и Русского географического общества. Перед участниками экспедиции стоит задача по исследованию и поиску на побережье Баренцева моря оборонительных сооружений, боевой техники, вооружения времен Великой Отечественной войны и их эвакуации в порт Лиинахамари, расположенный в Мурманской области.

В рамках экспедиции поисковики уже передали ствол орудия Pak 97/38 1918 года выпуска с полуострова Крестовый на десантный катер.

Кроме того, поисковики посетили рудник Самуил и бухту в районе залива Арес-Вуоно.

«В довоенные годы финны вели в руднике добычу высококачественного свинца, а в войну штольни активно разрабатывались немцами. В бухте же в годы войны немцы размещали артиллерию. Поисковиками был произведён осмотр одной из пушек, найденных там, и обнаружено ещё одно орудие — казематная 47-мм чехословацкая пушка. Орудие также было отправлено в порт Лиинахамари», — рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Алексеев.

Все найденное в рамках экспедиции будет отреставрировано и размещено в музее Министерства обороны.