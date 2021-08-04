Поисковики Северного флота обнаружили истребитель И-153-М62 с останками пилота

Это произошло в ходе поисковых действий в районе реки Западная Лица (по линии фронта Большая Западная Лица) в безымянном озере, сообщает Министерство обороны РФ.

На поверхность вместе с фрагментами самолёта были подняты четыре пулемёта ШКАС калибра 7,62, элементы кабины, двигатель, радиостанция и личное оружие лётчика – пистолет ТТ.

Как пишет сайт «СеверПост», поиски велись с использованием автономного необитаемого подводного аппарата. Истребитель и его фрагменты были обнаружены на глубине 15 метров. Личность пилота установлена и будет подтверждена в ближайшее время. Соответствующая работа уже ведётся, проверяются архивные данные. Будут произведены поиски родственников лётчика и возданы должные почести для увековечения его имени.

По данным историков, истребитель И-153 номер 7590 из 2-й эскадрильи 72-го смешанного авиаполка Военно-воздушных сил Северного флота 25 октября 1941 года не вернулся с боевого задания.

На грунте, где был найден самолёт, установлен вымпел с эмблемой Северного флота в знак почестей лётчику, защищавшему Заполярье.

Напомним, ранее в ходе поисковых работ в районе Западной Лицы был найден неопознанный боец рабоче-крестьянской Красной Армии.