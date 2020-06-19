Поисково-спасательные силы Северного флота провели учение в Баренцевом море по оказанию помощи аварийной подводной лодке

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота провели тактико-специальное учение по поиску и оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Мероприятие традиционно прошло в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря возле полуострова Средний.

В учении приняли участие 10 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», которая исполнила роль лежащей на грунте условно аварийной ПЛ. Также в мероприятии были задействованы спасательное судно «Михаил Рудницкий» с автономным глубоководным спасательным аппаратом АС-34, спасательный буксир «Николай Чикер», гидрографический катер «Николай Тимошенко», водолазные катера, рейдовые буксиры и беспилотная авиация.

В ходе учения была проведена проверка системы управления разнородными силами флота с регионального центра управления обороной при проведении спасательной операции и оценена готовность сил поисково-спасательного обеспечения к действиям по их прямому предназначению. Руководил учением непосредственно в районе его проведения начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин.

В целях безопасности все подводные работы и учебные эпизоды с участием людей отрабатывались на глубине не более 40 метров .

Учение состояло из двух этапов, разделенных на семь отдельных эпизодов. На первом этапе основное внимание было уделено поиску аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, а также поиску и спасению подводников, самостоятельно вышедших на поверхность моря через торпедный аппарат. На спасательном судне «Михаил Рудницкий» был развёрнут походный госпиталь, куда доставили спасённых моряков и оказали им медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба СФ, после обнаружения аварийной подводной лодки начался второй этап спасательной операции. С борта спасательного судна на воду спустили спасательный аппарат АС-34. Его экипаж оценил положение подводной лодки на грунте, осуществил стыковку – посадку на комингс-площадку и эвакуировал часть подводников. Затем на аварийную подводную лодку был подан воздух высокого давления для её подъема на поверхность. Этот завершающий эпизод отрабатывался на специальном стенд-макете, который водолазы-спасатели установили на грунте.

После подачи с борта спасательного буксира «Николай Чикер» воздуха высокого давления на подводную лодку она всплыла в надводное положение.

Учение продлилось около восьми часов. После его успешного завершения все участники направились в пункты постоянного базирования.