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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.20 09:00

Поисково-спасательные силы Северного флота провели учение в Баренцевом море по оказанию помощи аварийной подводной лодке

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота провели тактико-специальное учение по поиску и оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Мероприятие традиционно прошло в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря возле полуострова Средний.

В учении приняли участие 10 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», которая исполнила роль лежащей на грунте условно аварийной ПЛ. Также в мероприятии были задействованы спасательное судно «Михаил Рудницкий» с автономным глубоководным спасательным аппаратом АС-34, спасательный буксир «Николай Чикер», гидрографический катер «Николай Тимошенко», водолазные катера, рейдовые буксиры и беспилотная авиация.

В ходе учения была проведена проверка системы управления разнородными силами флота с регионального центра управления обороной при проведении спасательной операции и оценена готовность сил поисково-спасательного обеспечения к действиям по их прямому предназначению. Руководил учением непосредственно в районе его проведения начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин.

В целях безопасности все подводные работы и учебные эпизоды с участием людей отрабатывались на глубине не более 40 метров.

Учение состояло из двух этапов, разделенных на семь отдельных эпизодов. На первом этапе основное внимание было уделено поиску аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, а также поиску и спасению подводников, самостоятельно вышедших на поверхность моря через торпедный аппарат. На спасательном судне «Михаил Рудницкий» был развёрнут походный госпиталь, куда доставили спасённых моряков и оказали им медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба СФ, после обнаружения аварийной подводной лодки начался второй этап спасательной операции. С борта спасательного судна на воду спустили спасательный аппарат АС-34. Его экипаж оценил положение подводной лодки на грунте, осуществил стыковку – посадку на комингс-площадку и эвакуировал часть подводников. Затем на аварийную подводную лодку был подан воздух высокого давления для её подъема на поверхность. Этот завершающий эпизод отрабатывался на специальном стенд-макете, который водолазы-спасатели установили на грунте.

После подачи с борта спасательного буксира «Николай Чикер» воздуха высокого давления на подводную лодку она всплыла в надводное положение.

Учение продлилось около восьми часов. После его успешного завершения все участники направились в пункты постоянного базирования.

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