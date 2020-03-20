Пока COVID-19 пугает, вирусы гриппа A/H1N1 проникают в Мурманскую область

На фоне пандемии COVID-19 Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на подведомственных территориях области. На 11 календарной неделе (9 по 15 марта), как и на предыдущей, продолжилась тенденция роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Превышение эпидемических расчётных величин отмечается среди во всех возрастных категориях, наибольшее превышение наблюдается среди взрослых.

В соответствии с требованиями п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» на основании результатов ежедневного мониторинга за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди детей администрациями образовательных организаций принимается решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей. С учётом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на отчётной неделе администрациями общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Мурманска, Мончегорска применялись меры по частичному приостановлению учебно-воспитательного процесса. На сегодняшний день, все школы Мурманской области находятся на каникулах сроком до 31 марта.

По данным оперативного вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих вирусов отмечено увеличение доли вирусов гриппа. Выделенные вирусы представлены вирусами гриппа A/H1N1 и гриппа В, штаммы которых вошли в состав противогриппозной вакцины, применённой в период проведения прививочной кампании в период подготовки к текущему эпидсезону.

Управление напоминает, решением оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области с 6 марта 2020 года на территории области введены ограничительные мероприятия.