Пока добровольно: в России заработала рыбная биржа
Участники рыбного рынка с 1 ноября 2025 года начали регистрировать на бирже информацию о договорах на поставки определенной рыбной продукции, заключенных не на организованных торгах — пока в добровольном порядке. С марта 2026 года это станет обязательным, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
«Перечень товаров, которые попали под эту норму, включает: продукцию из минтая, сельди атлантической и тихоокеанской, трески, горбуши, кеты, нерки, пикши, скумбрии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение правительства РФ позволит отслеживать формирование цены по всей цепочке реализации товара. Участники рынка должны передавать на биржу сведения о сделках объёмом от 10 тонн как по внутренним, так и по экспортным операциям.
