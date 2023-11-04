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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.23 19:00

«Пока мы едины – мы непобедимы»: губернатор Андрей Чибис поздравил северян с Днём народного единства

Сегодня Мурманская область вместе со всей страной отмечал День народного единства. В областном центре в сквере на улице Ленинградской состоялся фестиваль национальных культур «Не хлебом едины». С государственным праздником северян поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Пока мы едины – мы непобедимы. Мы все знаем это с малых лет и передаём эту ценность будущим поколениям. Сегодня то время и та ситуация в мире, когда нам ещё важнее быть едиными. В Мурманской области живут представители 120 национальностей. Они все вместе осваивали и развивали Кольский край, делали его сильным и процветающим. Сегодня мы опять все вместе реализуем важнейшие для страны проекты. И опять люди абсолютно разных национальностей плечом к плечу делают эту работу. Многие за пределами нашей страны очень хотят, чтобы у нас не получилось. Но у нас всё получится, потому что мы все вместе, потому что мы живём в мире и согласии. А наши ребята в рамках специальной военной операции, как в годы Великой Отечественной войны, независимо от вероисповедания и национальности, защищают нашу Родину. Они делают это с доблестью и честью. И в это непростое время всем нам нужно быть ещё более уважительными друг к другу, ценить культуры всех людей, которые здесь проживают. На Севере всегда жили в дружбе и согласии. Я убеждён, что так будет и дальше. С праздником!», – сказал губернатор.

В сквере на улице Ленинградской работали интерактивные площадки, национальные подворья, отражающие быт и культурные традиции разных народов России, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, фотозоны.

Так, на площадке саамского подворья в традиционном жилище саамов – куваксе была представлена выставка мастеров саамского рукоделия, в стилизованном казачьем курене все желающие могли ознакомиться с предметами быта, костюмами и оружием российского казачества.

Также северяне закружились в «Хороводе единения», который организован официальным представителем фестивального движения «Хороводы России» Еленой Титаренко, и развернули флаг Российской Федерации.

«Несмотря на небольшой мороз было задорно, весело, в едином порыве. Энергия переполняла сегодня сквер. Участвовали и молодёжь, и старшее поколение, разные национальности. Я очень благодарен северянам за искренность и добродушие», – поделился после праздника глава региона.

Программа продолжилась концертом с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также сегодня состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства, в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Перед зрителями выступили Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота и творческие коллективы ДК имени С.М. Кирова.

Массовые народные гулянья, концерты, выставки, мастер-классы и спортивные соревнования, посвящённые празднику, проходят сегодня во всех населённых пунктах области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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