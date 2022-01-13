Пока мы отдыхали, инфляция росла

Потребительские цены в РФ за период с 1 по 10 января 2022 года выросли на 0,56%, сообщил Росстат. Среднесуточный прирост цен с начала января этого года составил 0,056%.

Как отмечается в комментариях Росстата, в наибольшей степени на оценку ИПЦ в январе повлияло удорожание услуг, в частности, городского транспорта. Проезд в метро в среднем подорожал на 8,5% (доля - 0,1%), трамвае - на 7,9% (доля - 0,1%), троллейбусе - на 6,7% (доля - 0,1%), городском автобусе - на 4,8% (доля - 0,4%). Плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,6% (доля - 0,2%). Стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 1,3% (доля - 0,2%).

Среди продовольственных товаров в наибольшей степени выросли цены на овощи и фрукты.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали новые легковые автомобили отечественные и иностранных марок, дизельное топливо и бензин.

Напомним, в январе 2021 года цены повысились на 0,67%, с 1 по 11 января - на 0,40%.