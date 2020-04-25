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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.20 07:10

Пока мы вместе - мы сильны! - Волонтерское движение добрых дел «Словом И ДЕЛОМ!»

Уже более месяца в Мурманской области работает волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Ежедневно около сотни заявок, поступающих на «горячую линию», выполняются волонтёрами.

В рядах добровольцев – десятки человек. Это люди самых разных профессий – сотрудники городских предприятий, военнослужащие, общественники, спортсмены, депутаты, предприниматели. Например, в ЗАТО г.Североморск традиционными стали акции по доставке горячих обедов семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и ветеранам войны, а также операция «Хлеб» - бесплатная раздача хлебобулочных изделий.

В социальной сети «ВКонтакте» можно найти много откликов со словами благодарности в адрес волонтёров и их помощников. Вот только один пример  Волонтерского движения добрых дел «Словом И ДЕЛОМ!», работу которой координирует Карапет Вануши Карапетян, депутат Совета депутатов флотской столицы: «25 день непрерывной работы... Новый день - новые друзья! Благодаря работе горячей линии, сегодня мы познакомились с прекрасной многодетной семьёй, где растёт четверо детишек. Также мы навестили старого друга и очень хорошего человека.

10 бесплатных комплексных обедов и вкусная выпечка отправились по 11 адресам! В это сложное для всех время важно помнить, что победа возможна, если мы ВСЕ объединимся против ОБЩЕГО ВРАГА! Пока мы вместе - мы сильны!

Берегите себя и своих близких!»*.

И жители ЗАТО  от чистого сердца благодарят волонтёров за их добрые дела:

Алена Новикова: «Огромное спасибо команде волонтёров Карапетяна К.В. за бескорыстный труд и помощь пожилым людям, многодетными семьям».

Алексей Герасимов: «Спасибо Вам, за Ваш труд в это не простое время!!!».

Геннадий Кайманов: «Молодцы, рад что такие хорошие люди как вы есть!!!».*

«В нынешних условиях выход на улицу людей пожилого возраста ограничен, - комментирует Карапет Карапетян, депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, - но наша группа волонтёров старается помочь землякам в трудное время, поддержать  их. Помощь волонтёров востребована людьми».

* - пунктуация и орфография  оригинала.

Комментарии

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22.04.20 17:11
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Алекс
22.04.20 14:31
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