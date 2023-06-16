Пока не случилось трагедии: Народный фронт добивается консервации или сноса аварийного дома на ул. Капитана Тарана областного центра

Представители президентского движения в Мурманской области обратили внимание прокуратуры на состояние аварийного деревянного дома № 9 по ул. Капитана Тарана.

В старой деревяшке давно никто не живет, она неоднократно горела, но по-прежнему готова к визиту новых гостей: забора здесь нет, оконные стекла разбиты. Не найти ни знаков, предупреждающих об опасности, ни, тем более, охраны – заходи, кто хочет. Они и заходят. Как правило, дети. Видео с их прогулками по дырявой кровле неоднократно появлялись в соцсетях.

Рядом с аварийным домом расположены жилые дома, детская поликлиника №1, средняя образовательная школа №1, которая уже в ближайшем сентябре распахнет двери для учеников после капитального ремонта, и любимая поколениями мурманчан Рябиновая аллея.

«Этим вопросом мы занялись ещё в начале 2021 г. В ответ на наше обращение в администрации пояснили: здание находится в долевой собственности двух хозяйствующих субъектов и не является муниципальным имуществом. В адрес правообладателей неоднократно направлялись требования о необходимости проведения работ, исключающих доступ посторонних лиц в аварийное здание, однако по сей день ничего не изменилось. Надеемся, что после вмешательства надзорного ведомства ситуация, наконец, сдвинется с мёртвой точки», - рассказал член регионального штаба Народного фронта Роман Пономарев.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.