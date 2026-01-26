По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее сутокС 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.26 15:00

Пока работают аварийные бригады, важно сохранять спокойствие и запастись терпением - Сергей Дубовой

Сегодня, 26 января на оперативном совещании, которое провёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис, обсудили меры по ликвидации последствий аварийной ситуации на электросетях. В совещании принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

Во время совещания прозвучало, что с 25 января в регионе введён режим ЧС. Задействованы все силы и средства, необходимые для восстановления энергоснабжения в областном центре и ЗАТО г. Североморск. Глава региона сообщил, что работы на площадке по восстановлению линий электропередач ведутся в тяжёлых погодных условиях. Сроки окончания работ прогнозировать сложно из-за труднодоступности места аварии.

С воскресенья в Мурманске и Североморске проводится ротация потребителей исходя из технических возможностей. Без электроэнергии остаётся часть домов в Ленинском и Октябрьском округах Мурманска. По сообщению теплоэнергетиков, котельные работают штатно и подают тепло во все дома.

– Региональные и муниципальные органы власти постараются сделать всё, чтобы восстановить подачу электроэнергии, – подчеркнул Сергей Дубовой, комментируя итоги совещания. – Большая благодарность Северному флоту и частным компаниям за помощь с техникой, сотрудникам МЧС за доставку рабочих к месту устранения аварии. В пострадавших округах Мурманска и Североморска организованы пункты поддержки тех, кто остался без света. В такой тяжелой ситуации северяне сплотились и помогают друг другу, активно подключилось бизнес-сообщество и общественные организации. Волонтёры готовы доставить горячее питание тем, кто в этом нуждается. Сейчас, пока работают аварийные бригады, важно сохранять спокойствие и запастись терпением.

Напомним, вечером 23 января в Мурманске и Североморске произошло серьёзное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. В настоящее время ведётся активная работа по устранению последствий аварии.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33768/

Комментарии

-

Последние комментарии

Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
