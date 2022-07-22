Пока спортсмены отдыхают, в здании ледовой арены «Метеор» тренируются огнеборцы

В здании ледовой арены «Метеор» были отработаны боевые действия с личным составом специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров #МЧСМурманск по ликвидации условного пожара.

По легенде, произошло возгорание в буфете на 2-м этаже.

Администрацией объекта было организовано тушение условного пожара первичными средствами, встреча прибывающих пожарных подразделений, эвакуация персонала и посетителей.

Прибывший дежурный караул в составе двух автоцистерн провёл боевое развёртывание, установку автоцистерн на гидрант. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений на наличие пострадавших.

В ходе ПТЗ отрабатывались план пожаротушения и схемы эвакуации людей из здания с массовым пребыванием людей, взаимодействие пожарных подразделений с администрацией объекта.

Все поставленные цели и задачи были достигнуты, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4797020#group=group-2&photo=0