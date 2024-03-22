Пока только у 44% работодателей нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров

Работодатели стали лояльнее к кандидатам пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

44% предприятий и организаций принимают на работу пенсионеров на общих основаниях (в прошлом году было 40%), ещё 30% — на отдельные должности.

Чаще всего россиянам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Время проведения опроса: 19 февраля — 19 марта 2024 года.