Пока в населённом пункте, даже самом небольшом и удаленном есть дети, он будет развиваться - Александр Лихолат

Накануне глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян посетили посёлок Междуречье. В рамках поездки руководители муниципалитета осмотрели качество проведенных за лето работ по благоустройству населенного пункта и провели рабочую встречу с активными жителями Междуречья, Минькино и Белокаменки.

- Междуречье сегодня – это муниципалитет с хорошей доходной базой, - отметил Александр Лихолат. - Местный бюджет получает дополнительные доходы от реализации крупных инвестиционных проектов: строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений, рыбоперерабатывающее предприятие «Полярное море+». Уже известно, что ТОР «Столица Арктики» будет расширена ещё на один участок в Минькино под инвестиционный проект терминала «Ударник» компании «Норебо» по перевалке рыбной продукции. Есть желание стать резидентом у компании «Русская аквакультура», которая в поселке Ретинское проектирует смолтовый завод. Мы понимаем, что такие проекты создают определенные неудобства для жителей, но, в конечном итоге, все же дают толчок к развитию самых маленьких населенных пунктов.

- Междуречье – непростой муниципалитет, - подчеркнул Андрей Малхасян. – В него входят несколько поселений: Междуречье, Белокаменка, Килпъявр, Минькино, Мишуково, Ретинское. И находятся они на значительном расстоянии друг от друга. Тем не менее, властям дается уделять внимание каждому населенному пункту. Это, конечно, заслуга людей, работающих в муниципалитете, депутатов, которые представляют в Совете свои поселения, и администрации Кольского района. За последние годы в Междуречье удалось провести огромный объем работ по благоустройству. Многие жители Мурманска даже переезжают жить в маленькие поселки муниципалитета Междуречье, справедливо полагая, что здесь лучшие условия, чтобы растить детей: чистый воздух, прекрасные виды, есть вся инфраструктура и находятся эти поселки недалеко от областного центра.

Изменения, произошедшие за последние годы во всех населенных пунктах Междуречья, хорошо заметны уже сегодня.

Так в рамках программы «Комфортная городская среда» благоустроена дворовая территория домов № 3 и 4 в Междуречье. Проведено асфальтирование и модернизация уличного освещения. Стоимость работ составила более 2 млн рублей. Заасфальтирована также территория возле домов № 5 и 6, спуск к контейнерной площадке у дома № 7 и к детскому саду. Приведены в порядок придомовые территории домов № 150а, 154, 155 в Минькино и на ул. Сафонова, 16 в Килпъявре.

В рамках участия в программе «Поддержка местных инициатив» идет ремонт подъездов и входных групп в д. № 1 и 6 в Междуречье; д. № 6 в Мишуково, д. № 150а в Минькино и д. № 16 на ул. Сафонова в Килпъявре. Только седства муниципалитета составили 2 млн 845 тысяч рублей.

На ремонт двух бойлеров в жилых домах н.п. Мишуково из районного бюджета выделено 1,5 млн рублей, управляющей компании предоставлена субсидия на полную модернизацию системы теплоснабжения.

Проведены работы на стадионе в Междуречье, установлено освещение, обустроена полукилометровая лыжная трасса, в ближайших планах установка каркаса ледяной горки и зоны «Воркаут».

Начато обустройство зон отдыха в н.п. Междуречье, п. Мишуково, с. Минькино, изготавливаются скамейки, установлено шесть песочниц для детей и карусели во всех трех населенных пунктах.

Проведена реконструкция уличного освещения на ул. Полярный берег в селе Минькино. Установлено видеонаблюдение в н.п. Килпъявр. Камеры появились на амбулатории и местной СОШ. Подключено видеонаблюдение и в Междуреченском СДК.

Проведен ремонт и благоустройство территории памятника советским воинам п. Междуречье и обелиска в п.Мишуково.

Заказаны и будут установлены два новых контейнера для ТКО в Междуречье и один в Мишуково.

На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения н.п. Междуречье выделено 3 млн 773 тысячи рублей. Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составляет 2430 кв. метров .

На ремонт автомобильной нижней дороги у Кольского залива, которая ведет к частному сектору с. Минькино, потрачено 6 млн рублей. Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составляет 1385 кв. метров .

В нп. Килпъявр произведен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения, общая сумма контракта составила чуть больше 1 млн рублей. Площадь ямочного ремонта составляет 540 кв. метров .

Будет отремонтирован и самый проблемный участок дороги в Мишуково - автоподъезда к селу. Контракт заключили еще несколько месяцев назад. Из районного бюджета на эти цели было выделено 11 миллионов рублей. Однако первоначальный подрядчик, который выиграл тендер предложив наименьшую сумму, не справился со своими обязательствами. Его заменили на крупное предприятие, которое профессионально занимается ремонтом автомобильных дорог в области. Немаловажно, что кампания имеет свою технику и квалифицированных рабочих. Сейчас они заканчивают работы в Кандалакше, к работам в Мишуково дорожники приступят уже в понедельник, 14 сентября.

- В последние три года в муниципалитетете появились два новых, современных ФАПа: в Мишуково и Минькино, - напомнил Александр Лихолат. - Решается сегодня вопрос по строительству новой котельной в Килпъявре. При поддержке и финансовой помощи компании «Новатэк» построен новый водозабор с подземным источником в Белокаменке, начаты работы по переводу характеристик воды с технических на питьевую. Сотрудничество с компанией продолжится: планируется модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Конечно, не сразу, но постепенно эти маленькие населенные пункты приводятся в порядок. Мы также включены в программу и в следующем году начинаем строительство в Минькино досугового центра.

- В Минькино также планируется построить сквер, посвященный 100-летию рыболовецкой артели, - добавил глава Кольского района Андрей Малхасян. - Сейчас муниципалитет постепенно, по частям благоустраивает этот участок. В прошлом году были снесены разрушенные бетонные строения. В этом году построили ливнёвку, чтобы талые воды не подмывали территорию будущего парка. На следующий год будет благоустроена часть сквера.

Появилась в Минькино и ещ одна «точка притяжения» - коррекционная школа. По инициативе ее руководителя из резервного фонда областного бюджета были выделены средства на строительство спортивной площадки, которая очень востребована учащимися школы. Немаловажно и то, что спортивным объектом могут бесплатно пользоваться и остальные жители поселка. Помимо этого коррекционная школа является самым настоящим «очагом культуры» в Минькино. На праздники здесь собираются все жители села. На её базе проводятся концерты, ведется кружковая работа.

Как сообщает администрация Кольского района, в конце встречи с жителями руководители района напомнили, что скоро главный город муниципалитета – Кола - будет отмечать свой 455-летний юбилей. К торжественной дате уже готово памятное издание, рассказывающее о прошлом, настоящем и будущем древнего города. Первые экземпляры красочной энциклопедии, ещё пахнущие типографской краской, были подарены представителям муниципальных учреждений.