Пока живо слово: северяне отметят День славянской письменности и культуры

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 24 мая в Мурманске состоятся яркие торжества, которые позволят всем желающим увидеть красоту и многогранность славянской культуры, а также познакомиться с её многолетней историей. В рамках празднования на площади Первоучителей перед зданием Мурманской областной научной библиотеки в 13.00 состоится торжественный митинг – праздник «Слово», который откроет колокольный звон и торжественный молебен у памятника Кириллу и Мефодию.

В празднике примут участие представители Правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, Мурманской и Мончегорской Епархии, Совета депутатов города Мурманска, гости региона – лауреаты, дипломанты, эксперты Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова, а также победители областного конкурса художественного слова «Душа родного слова».

Мурманская областная научная библиотека организует для мурманчан и гостей города праздничный марафон «Слово», который пройдёт с 11.00 до 16.00. В библиотеке состоятся увлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов: конкурс чтецов «Глаголом жги», экскурсии по книгохранению и библиотеке, интерактивная лекция «Окна в мир родной речи: словари русского языка. Толковый словарь Даля», встреча с кандидатом филологических наук, главным редактором портала «Грамота.Ру» Владимиром Пахомовым, лекция «Сказание о святых Борисе и Глебе в составе Сильвестровского сборника XIV века» в прочтении руководителя отдела культуры Мурманской епархии Тимофея Пискунова. В течение всего дня можно будет посетить интерактивную виртуальную выставку «Истоки славянского слова», посмотреть видеосюжет об интересных фактах о русском языке, пройти тест «Грамотеи» на сайте библиотеки. Кроме того, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в библиотеке состоится вручение Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова писателям – победителям конкурсного отбора.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в рамках Дня славянской письменности и культуры с 23 по 30 мая для ребят будут организованы познавательные занятие «Ученья светлые страницы». Юные северяне познакомятся с историей праздника и появления памятника Кириллу и Мефодию на площади Первоучителей в Мурманске. В честь праздника сотрудники отдела электронных ресурсов предлагают посетителям сайта библиотеки ответить на вопросы онлайн-викторины и узнать больше о старославянской азбуке и её создателях. В 18.00 молодёжный центр «БиблиоДвиж» приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе по леттерингу в старославянском стиле «Забытые буквы».

В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих пройдёт виртуальная выставка «Занимательное языкознание» – все желающие смогут познакомиться с книгами об истории, свойствах и парадоксах, тайной жизни обычных слов и о том, как языки помогают нам дружить и понимать друг друга, из фондов Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос». На площадке Мурманского областного краеведческого музея в 13.00 состоится музейная игра «Аз, Буки, Веди», в ходе которой школьники познакомятся с историей появления и развития славянской , основами палеографии, потренируются в чтении старинных текстов и попробуют сами оформить их в старославянском стиле.

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в 13.00 состоится праздник «Слово», а в 14.00 – праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В программе – произведения русских композиторов, духовная музыка, романсы на стихи русских поэтов в исполнении хоровых коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманска и области, Мурманского колледжа искусств, а также клиросного хора храма Спаса на водах Мурманской епархии РПЦ.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на федеральном телеканале «Культура» в День славянской письменности и культуры состоится показ фильма председателя Мурманского отделения Союза писателей России Ильи Виноградова «Дружба, отлитая в бронзе». Кинокартина рассказывает о том, как по инициативе мурманских писателей в нашей стране возродилась традиция празднования Дня славянской письменности и культуры. Напомним, что впервые торжества в честь этого праздника были устроены в 1986 году в Мурманске. Эту идею инициировал мурманский писатель Виталий Маслов. Именно он вместе с мурманским поэтом Виктором Тимофеевым организовали и провели первое празднование Дня славянской письменности и культуры в Кольском Заполярье, которое посетил академик Дмитрий Лихачев. В 1991-м День славянской письменности и культуры был официально признан государственным праздником, а в 2022 году он проходит под эгидой Года культурного наследия народов России.