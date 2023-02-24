«Покатушки» на Воробьевых горах оказались удачными для саночников из Кандалакши

Кандалакшские саночники завоевали 11 медалей на Чемпионате России.

С 19 по 23 февраля в Москве, на Воробьевых горах проходил Чемпионат России по санному спорту (дисциплина натурбан). В соревнованиях принимали участие спортсмены из четырёх регионов: Москва, Иркутская область, Свердловская область, Мурманская область.

Как пишет vk.com/kandanaturban, вчера, в последний день соревнований, прошла командная гонка. Выиграла её сборная из Заполярья. В составе команды были Екатерина Лаврентьева, Алексей Мартьянов, Максим Акудович и Александр Зырянов.

«Серебро» в гонке также досталось команде из Мурманской области в составе Дарьи Малеевой, Юрия Талых, Павла Поршнева и Ивана Лазарева.

«Бронзу» завоевала смешанная сборная Москвы и Мурманской области. За команду выступали Александра Суворова, Григорий Букин (Москва), Иван Родин, Егор Дорофеев.

Ранее Екатерина Лаврентьева заняла первое место в личной гонке, второй стала Александра Суворова, третьей - Дарья Малеева. В мужских одиночных санях первенствовал Александр Егоров, вторым был Станислав Ковшик.

В мужских двойках золотую медаль завоевали Кирилл Кравчук и Николай Шульгин, серебряную - Александр Егоров и Петр Попов, бронзовую – Станислав Ковшик и Илья Тарасов.

Фото: https://vk.com/kandanaturban?z=photo-218080119_457239205%2Fwall-218080119_76