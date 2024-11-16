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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.24 12:00

Показ фильма открытия международного кинофестиваля «Северный характер» прошёл с аншлагом

В Мурманске дан официальный старт фестивалю «Северный характер», который уже в 16-й раз объединяет кинематографистов со всего мира в стремлении отразить многогранность личности человека, живущего на Севере. Фильмом открытия фестиваля стала кинолента «Филателия». Картина снималась в Мурманской области в прошлом году и получила региональную поддержку.

Участников и зрителей торжественного открытия фестиваля поприветствовала сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева, которая  назвала кинопроизводство важным фактором для развития экономики регионов и повышения их узнаваемости как на федеральном, так и на мировом уровне. Комплексный подход, применяемый по решению губернатора Андрея Чибиса, за последние пять лет сделал Мурманскую область одной из самых конкурентоспособных площадок для производства фильмов, позволил достичь экономического эффекта, создать новые рабочие места и повысить туристическую привлекательность территорий. По словам сенатора, опыт Мурманской области может быть применим во многих субъектах страны.

«За 16 лет фестиваль стал мощным событием, известным далеко за пределами региона. А Мурманская область – одним из самых популярных мест работы российских съемочных команд. Конечно, Заполярье всегда манило талантливых режиссёров: здесь создавал свои сказки Александр Роу, был экранизирован подвиг командира счастливой «Щуки» Федора Видяева, ожил Левиафан Андрея Звягинцева. Но системный подход в развитии кинопроизводства позволил увеличить число картин, ежегодно снимаемых в регионе, с 1,5 до 25 лент», – отметила Елена Дягилева.

Зрителей конкурсного показа приветствовал и заместитель председателя областной Думы Евгений Никора. Он отметил, что фестиваль, проводимый в шестнадцатый раз, горячо любим жителями региона и стал важным событием культурной жизни Мурманской области:

— Приятно, что с каждым годом увеличивается количество фильмов, снятых в Кольском Заполярье. И это говорит о том, что меры поддержки этой отрасли, которые в свое время предложил губернатор Андрей Чибис, дают свои плоды, а мы, как зрители, ими наслаждаемся.

Говоря о фильме открытия, вице-спикер подчеркнул, что лента показывает Крайний Север под особым углом, через образ главной героини раскрывается характер северян – людей мужественных, сильных, умеющих ждать и любить.

Ярким примером успешных фильмов, созданных в последние годы в декорациях Кольского Заполярья, стала кинолента открытия кинофестиваля «Филателия». Картина полностью снималась в Мурманской области в прошлом году под рабочим названием «Светлячок» при поддержке кинорибейта областного правительства. Фильм взял уже несколько призов на кинофестивалях. Примечательно, что все роли, кроме главных, в картине исполнили жители Мурманска.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, помимо «Филателии», в программе конкурсных и внеконкурсных показов этого года более 100 фильмов, 16 из которых созданы в нашем регионе. Киносеансы проводятся не только в кинотеатрах, но и в библиотеках, досуговых центрах и музеях, а также в полюбившемся северянам кинозале под открытым небом в пространстве «Контейнер-холл». Также в рамках фестиваля для всех желающих организованы бесплатные лекции и мастер-классы от профессиональных кинематографистов, которые приедут на кинофестиваль. А награждение победителей кинофестиваля состоится 16 ноября на церемонии закрытия.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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