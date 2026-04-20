Показ кинофильмов в музее: 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС посвящается

Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 года разделила историю мировой энергетики на «до» и «после». Взрыв на четвертом энергоблоке стал самой масштабной техногенной аварией, бросившей вызов человечеству.

К памятной дате Мурманский областной художественный музей в рамках видеоабонемента «В музее – кино!» приглашает на специальный цикл кинопоказов. Это уникальная возможность увидеть события первых недель и месяцев глазами тех, кто находился в самом эпицентре, с камерой в руках. Место проведения: зал «Умная гостиная» музея.

Расписание показов:

22 апреля в 17.20 — «Колокол Чернобыля» (1986, 1ч.31мин.). Реж. Роллан Сергиенко, Владимир Синельников. Первая попытка нравственного осмысления трагедии. Фильм-набат, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, запечатлел живые свидетельства ликвидаторов и жителей, когда масштаб беды ещё только осознавался.

23 апреля в 18:00 — «Чернобыль. Хроника трудных недель» (1986, 54 мин.). Реж. Владимир Шевченко. Легендарная лента, снятая непосредственно на промплощадке станции и с вертолетов над развалом реактора. Вы увидите те самые кадры с «радиационными искрами» — засветами на пленке, оставленными невидимым врагом.

24 апреля в 18.00 — «Чернобыль 3828» (2011/архив 1988, 30 мин.). Реж. Сергей Заболотный. Фильм-посвящение «биороботам» — 3828 ликвидаторам, которые вручную очищали самую опасную зону — крышу четвертого энергоблока. Предельно честный рассказ о цене победы над атомом.

Фильмы созданы в 1986–1988 гг. и отражают атмосферу того времени. Видео содержит документальные кадры последствий катастрофы.

Вход свободный. (12+)

