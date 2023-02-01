Показ короткометражных фильмов состоится в арт-библиотеке

В Мурманске 1 февраля в 18.00 в арт-библиотеке на улице ул. Карла Маркса, 29 состоится показ короткометражных фильмов «Хроники» (6+), «Цена вопроса» (12+), «Достоевский и свитер» (6+), «Капитан и Пинагор» (6+), «Щи» (6+), «Севером согретое сердце» (6+).

Это фильмы, снятые мурманчанами и приезжими кинематографистами в 2022 году. Все ленты объединяет одна тема - они о севере и людях, живущих в Кольском крае.

Всего в программе пять кинопоказов. Первый уже прошёл 25 января в уличном кинотеатре в современном мурманском пространстве «Контейнер холл». А после кинопоказа руководитель Центра кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова провела встречу с мурманскими киноделами. Авторы рассказали о своих планах и получили полезные советы по написанию сценариев, съемке и продвижению кинолент.

Впереди ещё четыре кинопоказа: 1, 8, 15 и 22 февраля в различных культурных пространствах города. Вход свободный.

Киномарафон проводит продюсерский центр «Северный характер» в рамках проекта «Кино на высокой широте» при поддержке Фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области и Центра кинопроизводства Мурманской области. Этот проект продюсерский центр посвящает 10-летию создания своей организации.

Фото предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный Характер».