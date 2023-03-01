Показаний к госпитализации у пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 нет – Дмитрий Панычев

Никому из пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 вблизи села Ловозеро 28 февраля не потребовалась госпитализация, сообщил «Интерфаксу» заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

«Пассажирам и членам экипажа вертолёта необходимая медицинская помощь была оказана в полном объёме, показаний к госпитализации нет. На данный момент никто из них в стационарах не находится», - сказал Панычев.

По его словам, у участников рейса «травмы лёгкой и средней степени тяжести».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на борту вертолёта находились девять человек- три члена экипажа и шесть пассажиров, включая одного ребёнка. Во вторник вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в районе площадки Ловозеро.