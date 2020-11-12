Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
Эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков» на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объёма задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в третьем квартале
По итогам третьего квартала этого года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн рублей, увеличившись на 9,8% с начала года. По сравнению с третьим кварталом
Динамика роста закредитованности связана прежде всего с ипотекой, которая остаётся главным драйвером роста кредитов населению. Продление программы льготной ипотеки до середины будущего года с высокой вероятностью будет основной причиной кредитного бума ещё на какое-то время.
Исходя из данных Национального бюро кредитных историй в третьем квартале
В сентябре этого года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объёмам ипотечного кредитования – был отмечен в Москве (5,90 млн рублей), Московской области (4,41 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,53 млн рублей), а также в Приморском крае (3,28 млн рублей) и Ленинградской области (3,12 млн рублей).
Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост в сентябре продемонстрировали Омская (+22,9%) и Волгоградская (+19,9%) области, Ставропольский край (+17,6%), а также Московская (+17,0%) и Вологодская (+16,3%) области. В то же время единственным регионом из топ-30, в котором «средний чек» по ипотеке сократился, оказалась Свердловская область (-0,3%).
«Рост ипотечного кредитования стимулируется как за счёт снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой ЦБ РФ. Снижение ставок привлекает на рынок надежных заемщиков – граждан с достаточной платежеспособностью и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», – пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Она также отметила тенденцию увеличения средней суммы потребительского кредита, которая продолжилась и в третьем квартале. Кредиторы сохраняют настороженность в выдаче потребительских кредитов заемщикам с даже немного повышенным уровнем риска. При этом по сравнению с сентябрем прошлого года «средний чек» по потребительским кредитам в сентябре
В сентябре самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах России был отмечен в Москве (492,6 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (371,5 тысячи рублей), Московской области (354,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (350,3 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (256,5 тысячи рублей). При этом в сентябре
Рост отмечают эксперты и по лимитам банковских кредитных карт. В третьем квартале
Лидерами по сокращению количества новых выданных кредиток в третьем квартале стали Москва (-33,5%), Московская область (-33,1%), Санкт-Петербург (-28,9%), Хабаровский край (-27,4%), а также Волгоградская область (-26,7%).
В сегменте автокредитования также наблюдается рост. В третьем квартале средний размер автокредита (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 843,3 тысячи рублей. Это на 8,1% (в третьем квартале
Также в третьем квартале выросло и количество микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей). В третьем квартале их было выдано 4,54 млн – это на 17,9% больше, чем в предыдущем квартале (во втором квартале
Эксперты ОНФ отмечают, что и показатель долговой нагрузки (ПДН) растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов. За прошедшие шесть месяцев больше всего ПДН вырос в сегменте заемщиков со средними доходами (от 20 тысячи до 40 тысячи рублей) – до 25,16%. Чуть меньше долговая нагрузка увеличилась у граждан с наибольшими доходами (свыше 40 тысячи рублей) – до 20,87%.
Самыми низкими темпами ПДН рос у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тысячи рублей) – до 29,24%. Наибольшие показатели ПДН у граждан с доходами ниже среднего были продемонстрированы в Амурской области (37,39%), Республике Мордовия (35,50%) и Красноярском крае (35,46%). У граждан со средними доходами – в Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областях. У граждан с доходами выше среднего — в Амурской (25,42%), Архангельской (23,83%) и Кировской (23,19%) областях.
В региональном разрезе уровень закредитованности отдельных субъектов превысил 60%. Уже традиционно это Калмыкия (65%) и Тыва (61%). Уровень закредитованности домохозяйств свыше 40% наблюдается в Чувашии (50%), Иркутской (45%) и Курганской (44%) областях, Удмуртии (43%), Ленинградской области (43%), Республике Алтай (42%), Оренбургской (42%) и Новосибирской областях (42%), а также в Республике Саха (Якутия) (41%).
Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму.
Средний уровень прострочки по стране составляет 15047 рублей на домохозяйство.
По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (9% против среднероссийского уровня 4,4%), в топ-5 также входят Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Адыгея и Чеченская Республика.
Банковские депозиты в третьем квартале
По уровню сбережений, рассчитанному как отношение среднего депозита домохозяйства к среднему доходу, лидируют Москва (90%) и Санкт-Петербург (85%), а также Калининградская, Самарская, Ярославская, Мурманская области, Чувашия и Владимирская область (выше 50%).
«Рост показателя закредитованности в третьем квартале закономерен. В период карантина с марта по июнь выдача кредитов замедлилась. Кроме того, произошло снижение ключевой ставки ЦБ и продолжилось стимулирование ипотечного кредитования со стороны государства. Все это влияет на рост уровня закредитованности на фоне резкого и продолжающегося падения уровня реально располагаемых доходов населения», – уточнила Лазарева.
«На наш взгляд, именно сейчас важно следовать принципам ответственного кредитования со стороны кредиторов и разумного финансового поведения со стороны граждан. Надеяться только на поддержку государства в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки и экономической неопределенности – смерти подобно. При этом замедление роста просрочки подтверждает полезность действий государства по развитию инструментов кредитных и ипотечных каникул, а также персонального внесудебного банкротства. Стоит отметить, что наибольший объем «государственной» реструктуризации пришелся именно на ипотечное кредитование, а основная доля реструктуризации потребительских кредитов прошла по собственным программам кредиторов. Это произошло из-за того, что далеко не все желающие прошли в воронку возможностей государственной программы. Возможно, граждане извлекут из этого урок и изменят свою стратегию потребления, чтобы избежать проблем в будущем», – резюмировала руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков».