Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области возрождается жилищное строительство. Показатель по вводу жилья, установленный для Мурманской области на 2025 год федеральным проектом «Жильё», уже выполнен на 139%. Об этом 15 сентября на оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса сообщила руководитель министерства строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Сегодня в Мурманске и Коле активно возводится 20 многоквартирных домов. Речь идёт как о строительстве жилья для расселения северян из аварийных домов и отдельных категорий граждан в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!», так и о стройках крупных федеральных застройщиков. Их удалось привлечь в регион, в частности, с помощью программ «Семейная ипотека» и «Арктическая ипотека», которые были распространены на регионы Арктической зоны благодаря вашей поддержке, Андрей Владимирович. Так, к сентябрю «Арктическую ипотеку» получили 1494 семьи на общую сумму 4,93 млрд рублей», – отметила в своём докладе Александра Карпова.

Глава регионального Минстроя подчеркнула, что также продолжается строительство и капитальный ремонт социальных учреждений. На сегодняшний день работы уже завершены на 17 объектах, среди которых губернаторский лицей на улице Советской в Мурманске и крытый бассейн в Североморске. Продолжается реализация ещё 82 мероприятий, в том числе и по реконструкции такого сложного объекта как бывший кинотеатр «Родина» и строительству Центра культурного развития в Мурманске. Перед подрядчиками обоих объектов стоит задача завершить работы уже этой осенью.

«Кроме того, мы готовимся к началу строительства пяти детских садов в Видяево, Килпъявре, Печенге, Гаджиево и Корзуново и школы в Алакуртти, которые будут возведены в рамках программы реновации ЗАТО. Проекты уже разработаны и сейчас проходят государственную экспертизу», – подчеркнула Александра Карпова.

Параллельно идёт и преображение уже существующих учреждений образования. На сегодняшний день завершён капитальный ремонт 12 объектов. В рамках национальных проектов «Семья» и «Молодёжь и дети», губернаторского плана «На Севере – жить!» приведены в порядок два детских сада в Мурманске, 10 школ в областном центре, Териберке, Верхнетуломском, Кировске, Видяево, Заполярном, Высоком и Протоках.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553444/#&gid=1&pid=1