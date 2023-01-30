Показатели комплексной системы обращения с ТКО нацпроекта «Экология» на 2022 год в Мурманской области достигнуты полностью

Реформа обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), целями которой являются сокращение полигонного захоронения и обработка 100% ТКО, стартовала в Мурманской области три года назад.

В регионе создана промышленная инфраструктура способная обеспечить достижение поставленных целей. По итогам 2022 года доля ТКО, направленных на обработку, составила 82,8%. Это почти на 15% выше, чем в 2021 году.

Достижение промежуточных показателей реализации федерального проекта в регионе достигнуто благодаря изменениям действующей логистической схемы потоков отходов.

На сегодняшний день все ТКО, поступающие на объекты обработки в «Экотехнопарк» и на завод ТО ТБО, подлежат обязательной сортировке.

Кроме того, в регионе продолжается внедрение системы раздельного сбора отходов: на площадках Первомайского и Ленинского округов Мурманска появились 200 контейнеров для накопления пластика.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в текущем году данная работа будет продолжена, в дальнейшем такие контейнеры появятся и в других населенных пунктах области.

Также завершается поэтапная замена контейнерного парка. В 2022 году полностью обновлены контейнеры на площадках ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО г. Островной.

«В России каждый год на свалки направляются миллионы тонн отходов, пригодных для повторной переработки. Комплексный подход к реализации проекта плюс ряд принятых решений по дозагрузке существующих объектов позволили не только достичь, но и перевыполнить плановые показатели нацпроекта за прошлый год. На сегодняшний день это более 80 %. Начинали мы в 2019 году с 32%», – подчеркнул первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергей Лупанский. – На достигнутом останавливаться не сбираемся. Уже в текущем году планируем достижение показателя не менее 90%».

Фото: https://gov-murman.ru