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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.22 15:00

Показатели общественного доверия полиции достигли рекордных значений

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвёл итоги ежегодного социологического опроса об отношении граждан к полиции и оценке результатов её работы. Результаты исследования показали рост доверия населения к органам внутренних дел.

В настоящее время сотрудникам полиции своего региона доверяют 62% россиян.  Этот показатель стал самым высоким за последние десять лет и превысил уровень 2012 года (35%) в 1,7 раза.  Доля граждан, определенно доверяющих полицейским, за тот же период увеличилась с 3% до 15% (то есть в 5 раз).

Специалисты ВЦИОМ рассчитали индекс доверия сотрудникам полиции региона. Он определяется по специальной методике и может принимать значения в диапазоне от -100 до 100. В текущем году индекс достиг отметки 30 пунктов, что является максимумом за весь период измерений.

Опрос показал, что наибольшим доверием у граждан пользуются сотрудники органов внутренних дел на транспорте, дежурных частей, подразделений по делам несовершеннолетних, а также участковые уполномоченные полиции и оперативники уголовного розыска.

Генеральный директор и председатель правления Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью радиостанции «Милицейская волна» прокомментировал итоги социологического исследования: «За последние годы мы увидели потрясающий, серьезный рост доверия со стороны граждан к МВД. За счёт чего это произошло? Много было принято решений, которые качественно изменили работу сотрудников полиции. Например, ответственность за действия подчинённых. Люди в полицейской форме стали более доброжелательны, опрятны. Конечно же, это масштабная системная работа в течение многих лет, которая позволила привлечь на службу новое поколение людей».

 

Фото: https://51.xn--b1aew.xn--p1ai/

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