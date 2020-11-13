Показатели по грузообороту и перевалке в Мурманском морском рыбном порту снижаются

Общий грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» за январь-октябрь 2020 года составил 187,6 тысячи тонн, что на 12,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба стивидорной компании, перевалка рыбопродукции за 10 месяцев текущего года снизилась на 5% и составила 156,4 тысячи тонн. Грузооборот ММРП за октябрь 2020 года снизился на 11% - до 21,1 тысячи тонн, перевалка рыбопродукции уменьшилась на 7,1% и составила 19,7 тысячи тонн.

Всего в сентябре порт принял 58 судов, 40 из них относятся к рыбной отрасли, рассказали в службе главного диспетчера Мурманского морского рыбного порта.

Можно отметить, что по данным Росрыболовства за 10 месяцев, объёмы рыбодобычи на Северном бассейне сократились на 4,3%, в первую очередь из-за снижения уловов трески.