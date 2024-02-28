«Покажи им!»: в Мурманске подвели итоги конкурса видеороликов

Награждение победителей состоялось в молодёжном пространстве «СОПКИ».

Конкурс «Покажи им!» прошёл в рамках городского проекта «Студенческая среда». В течение учебного года студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования вовлекаются в социально-полезную деятельность, направленную на личностный рост и развитие навыков, которые пригодятся в будущем.

Участниками конкурса «Покажи им!» стали студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования Мурманска. Ребята представили 13 видеороликов на одну из пяти предложенных тем: «Важность образования в жизни человека», «Мой ВУЗ/СУЗ — ...», «ВУЗ/СУЗ в лицах», «Мой ВУЗ/СУЗ. Моя специальность (профессия)», «ВУЗ/СУЗ глазами выпускников».

Творческие работы оценивало компетентное жюри из представителей медиасообщества.

Как сообщает администрация города Мурманска, победителем стала Жанна Танюшина, студентка Мурманского педагогического колледжа. Второе место занял Никита Вохмянин, студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Третье место разделили Диана Тихонова, студентка Мурманского медицинского колледжа и Никита Цаплин, представляющий Мурманский индустриальный колледж.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26815&page=1