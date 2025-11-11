Покажи, как красива Арктика, и получи главный приз: продолжается приём заявок на всероссийский конкурс лучших путешествий

Продолжается приём заявок на участие в III Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток — Земля приключений». Конкурс организован по поручению зампреда правительства России — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

С этого года творческое состязание включает в свою программу Арктику – это открывает новые возможности для авторов, желающих рассказать о красоте и уникальности Мурманской области. Главный приз за лучшее видео в номинации «Арктическое путешествие» 1 миллион рублей. Призы финалистам номинации, занявшим второе и третье место, – 300 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, видеофильмы участников будут добавлены на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока и Арктики.

Для участия в конкурсной номинации «Арктическое путешествие» необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своем путешествии по Кольскому Заполярью и до 15 января 2026 года направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.

В целях демонстрации кинофильмов на больших экранах рекомендуется использовать следующие форматы и расширения: MPEG-2 (.mpeg, .mpg, .m2t), MPEG-4 (.mp4, .mov), AVCHD (.m2ts, .mts, m2t), H.264 (.mp4), XAVC S. Пропорции кадра - 16:9.

Кинофильм должен содержать голосовое сопровождение и присутствие участника в кадре, иметь титры с обязательным указанием его наименования и названия туристической местности. Путешествие должно быть осуществлено без использования моторной техники. В случае труднодоступности начальной точки маршрута допускается использование моторной техники для достижения начальной точки маршрута.

Члены жюри будут оценивать в том числе режиссёрский замысел, творческий подход, увлекательность и насыщенность маршрута для зрителя, самобытность в ходе путешествия, его историческую и природную ценность.

Подробная информация представлена на официальном сайте конкурса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556784/#&gid=1&pid=1