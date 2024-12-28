Показы премьерного спектакля в Мурманском областном театре кукол завершают губернаторские ёлки

В Мурманской области завершается серия губернаторских праздничных мероприятий для юных северян. До 29 декабря в областном театре кукол будут проводиться показы премьерного спектакля «По щучьему велению» – их зрителями станут самые юные северяне, а также дети участников СВО.

Напомним, что в этом году для детей, имеющих выдающиеся достижения в общественно полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности, а также ребят из многодетных семей и детей участников СВО, были организованы показы театрализованных представлений областного ДК имени С.М. Кирова в Ледовом Дворце спорта, а также гастроли коллективов областных театров в Печенгский округ и Кандалакшский район. Приглашения на представления и новогодние подарки получили более 17000 детей.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, эстафету губернаторских ёлок продолжат праздничные программы областных и муниципальных учреждений культуры. В конце декабря и на январских каникулах в музеях, библиотеках, театрах и культурных центрах запланированы игровые тематические программы и яркие события для северян всех возрастов. Узнать подробности можно в госпабликах учреждений культуры, а также на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/