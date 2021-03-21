Поклёвка на Семечке – в Мурманске состоялись соревнования по спортивному рыболовству в рамках 61-го Праздника Севера учащихся

В Мурманске на Семёновском озере сегодня состоялись областные соревнования по спортивному рыболовству 61-го Праздника Севера учащихся. В ловле рыбы приняли участие рыбаки-любители 2002 года рождения и младше из Мурманска и Мончегорска.

В этом году удача улыбнулась девушкам. Мария Гинова заняла первое место, поймав рыбу длиной 17 см. Северянка также выиграла в дополнительной номинации «Самая крупная выловленная рыба» и принесла сборной команде из Мурманска победу в общекомандном зачёте.

Среди девушек Дарина Виеру из Мончегорска смогла выловить рыбу длиной 12 см, обеспечив тем самым второе место своей команде.

А вот юношам в этом году не повезло. В течение полутора часов они не поймали ни одной рыбы.

В этот же день дополнительно были проведены соревнования по спортивному рыболовству среди самых юных участников. Победителем в номинации «Первая выловленная рыба» стал Виктор Савинов. На втором месте Федор Шинкарчук, он поймал одну рыбу. Как сообщают организаторы соревнований, самому маленькому рыбаку Максиму Фоменко всего три года.

Победителей и призёров в личном первенстве наградили медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области, команды - кубками и грамотами профильного ведомства. Абсолютным чемпионам соревнований по спортивному рыболовству вручены ленты чемпионов.