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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.21 17:30

Поколение Z выбирает здоровье... и перепись!

Считается, что новое поколение Z исключительно восприимчиво к спорту, как и молодёжь 1930-х годов. Это объясняет популярность сегодня советского движения ГТО, которое 11 марта отмечает 90-летие.

О том, что ещё общего у молодёжи 1930-х и нынешнего поколения Z — какое образование они выбирают, как строят профессиональную карьеру и создают семьи — могут рассказать переписи населения.

За шесть лет число участников возрождённого движения ГТО в России превысило 14,4 млн человек, это более 10% населения страны старше 6 лет. Цели организаторов — привлечь в спортивную программу уже в этом году до 24 млн человек, а число медалистов довести до 7 млн.

По мнению основателя и координатора исследовательского центра «RuGenerations — российская школа Теории поколений» Евгении Шамис, это реально за счёт активного включения в программу представителей поколения Z — детей и подростков, рождённых с 2003 года. Как показали последние годы, зумеры проявляют большой интерес к спорту.

По её словам, популярность спорта всегда растёт во времена экономических потрясений, а именно в них мир живёт сегодня.

С точки зрения теории поколений история — это смена четырех 20-летних периодов: спада, кризиса, восстановления и пробуждения, на каждый из которых приходится время становления одного из поколений. Это совпадает с этапами мирового экономического цикла. Прошлое кризисное поколение родилось во время мирового экономического кризиса 1924–1943 годов. Как раз тогда, в 1930-е, зародилось и набрало в СССР популярность движение ГТО.

«Спорт — это ответ на вызов неопределённости. В сложное время особенно важны простые и понятные координаты, измеримые данные, достижимые результаты, поэтому становятся популярны в том числе спорт, физкультура, забота о здоровье — не подвергается сомнению, что это вложение гарантированно окупится по жизни, — говорит Евгения Шамис. —Реинкарнация движения ГТО пришлась на время формирования очередного кризисного поколения Z. И то, что движение ГТО набирает популярность в детской и подростковой среде, свидетельствует: «зеты» откликнулись на призыв заниматься спортом».

По словам Евгении Шамис, для зумеров важны уже не просто сообщества, которые нравились предыдущему поколению — миллениалам (родившимся в 1985–2002 годах). Им интересны более структурированные движения, например, спортивные, что гарантирует успех инициативе ГТО.

Помимо увлечений спортом, представителей этого поколения отличают преданность, соблюдение правил, терпение. В частности, это проявляется в том, что, создавая семью, представители поколения Z будут ориентироваться на модель «Одна семья на всю жизнь». Согласно результатам всероссийских переписей 2002 и 2010 годов, количество разведённых в стране незначительно выросло — с 11,2 млн до 11,6 млн человек.

О том, насколько верны прогнозы (об отношении к спорту и жизни) относительно поколения Z, можно будет узнать благодаря будущим переписям населения. Предстоящая же перепись, которая пройдёт в 2021 году, даст информацию об уровне образования самого молодого поколения в стране, его численности, экономической активности.

Учёные уже высказывают уверенность, что сопоставление данных самого масштабного статистического исследования, которые станут доступны уже через полтора года после окончания переписи, с результатами переписи 1939 года и последующих откроют интересные закономерности.

Ранее проведённый в августе 2020 года соцопрос ВЦИОМ показал, что позитивно относятся к предстоящей переписи 76% россиян, и каждый второй опрошенный уже знает о дистанционной возможности участия в ней. Наиболее просвещёнными в вопросе дистанционного участия, по данным исследования ВЦИОМ, оказались молодые люди в возрасте 18–24 лет — 76% из них сообщили, что знают о такой опции.

Проведённый в это же время опрос на базе панели Mail.Ru Group в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» показал, что самую высокую долю тех, кто хотел бы переписаться в интернете, составляют респонденты в возрасте до 34 лет.

Наша справка:

11 марта 1931 года в СССР была учреждена программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях под названием «Готов к труду и обороне». В качестве подтверждения сдачи нормативов выдавался значок ГТО, который быстро стал модным и престижным знаком отличия, доступным каждому. Программа существовала с 1931 по 1991 год и была чрезвычайно популярна.

Весной 2014 года движение ГТО было возрождено. Президент России подписал указ, утверждающий «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Сегодня спортивные испытания на выносливость, гибкость, силу подразделяются на 11 ступеней согласно возрасту участников. Первая ступень предназначена для детей 6–8 лет, последняя — для людей старше 70 лет.

 

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