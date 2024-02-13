Покорители Арктики, или 90-лет подвигу экипажа парохода «Челюскин»

В филиале Центральной городской библиотеки Мурманска прошла встреча, приуроченная к 90-летнему юбилею подвига экипажа парохода «Челюскин».

Как сообщает администрация города Мурманска, юным северянам показали учебный 15-минутный фильм «Основные этапы освоения Арктики в первой половине XX века». Ребята узнали, что 90 лет назад, 2 августа 1933 года из Ленинграда вышел пароход «Челюскин», направлявшийся в обход Скандинавского полуострова в Мурманск.

Главной целью экспедиции было прохождение Северного морского пути от Баренцева моря до Владивостока без сопровождения ледокола за одну навигацию. Отто Юльевич Шмидт, известный ученый и полярный исследователь, был назначен начальником этой экспедиции. 13 февраля 1934 года, на 120-й день дрейфа, получивший серьезные повреждения, пароход «Челюскин» вмерз в лёд и начал движение вместе со льдами обратно в Чукотское море.

На встрече в библиотеке также рассказали об улицах и памятниках города-героя Мурманска, которые названы в честь людей, связавших свою жизнь с морским делом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26711&page=1